Paris Hilton diz que ela e Britney Spears inventaram a 'selfie', mas internautas questionam

A cantora Britney Spears e socialite Paris Hilton Foto: Twitter/ @ParisHilton

A socialite Paris Hilton publicou em seu Twitter o que está chamando de "invenção da selfie".

No domingo, 19, ela compartilhou uma fotografia em que aparece junto a Britney Spears, em 2006.

"Há 11 anos, eu e Britney inventamos a selfie". Internatutas, no entanto, estão questionando.

11 years ago today, Me & Britney invented the selfie! pic.twitter.com/1byOU5Gp8J — Paris Hilton (@ParisHilton) 19 de novembro de 2017

Em resposta ao tuíte de Hilton, foram compartilhadas várias 'selfies' de personalidades como Van Gogh, Madonna, Paul McCartney, Jaqueline Kennedy, Frank Sinatra e até Michael Jackson - todas anteriores a 2006.

O E+ selecionou algumas:

Sorry. Pre Thelma & Louise pic.twitter.com/YAFmaTJcWf — Mulled Wine Mincer (@Aanth) 19 de novembro de 2017

Paul McCartney 1959. Sorry Paris ‍♂️ pic.twitter.com/Tl7lraDFcI — Jacob Kai (@JacobKai13) 20 de novembro de 2017

But first, let me take 'my' selfie. Apesar da invenção ser reivindicada por Hilton, quem teria colocado as selfies como tendência é a também socialite Kim Kardashian. Não à toa, ela lançou o livro Selfish (egoísta). No conteúdo apenas selfies, em todas as páginas.

