Paris Hilton e Chris Zylka terminam noivado, diz site

Paris Hilton e Chris Zylka durante evento em Los Angeles. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Segundo informações do site Just Jared, Paris Hilton e o noivo Chris Zylka terminaram o noivado. Fontes próximas dos artistas revelaram que no início do mês o casal se separou e não irá seguir em frente com o casamento.

Paris e Zylka ficaram juntos por quase dois anos e planejavam ter filhos. Em entrevista à revista ES, a socialite disse que estava feliz por ter esperado “até achar a pessoa certa”.

O casal estava noivo desde o começo de 2018, quando foi a Aspen e o então namorado pediu Paris em casamento. À época, o anel de noivado chamou atenção: um diamante de 20 quilates cercado por pedras menores sobre estrutura de platina. A joia teria custado mais de R$ 6,5 milhões.