Paris Hilton diz que teria 'inventado' a selfie antes 'se um pager tivesse câmera'

Paris Hilton fala sobre como foi uma 'influencer' antes mesmo do termo existir. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Muito antes da família Kardashian, lá no início dos anos 2000, Paris Hilton 'inventou' o conceito de 'influenciadora', mesmo que esse termo nem existisse. Na época, cada passo da herdeira era registrado por centenas de paparazzi, e estampar seu rosto numa marca custava milhares de dólares.

Numa entrevista recente à W Magazine, Paris falou sobre o assunto. "Nós começamos toda uma nova geração de celebridades que ninguém tinha visto antes", disse, em referência também a Lindsay Lohan e Nicole Richie, com quem ela teve um dos primeiros reality shows de sucesso na TV, o Simple Life. O primeiro episódio teve mais de 13 milhões de telespectadores, de acordo com a companhia de mídia Nielsen. O número é maior do que os índices de The Hills e Keeping Up with the Kardashians juntos.

Paris Hilton e Nicole Richie durante o Teen Choice Awards de 2004. Foto: REUTERS/Jim Ruymen

Além disso, Paris ainda deu a entender que foi a criadora da 'selfie' - palavra que se popularizou após a ascenção de Kim Kardashian - mas, na época, não existiam smartphones. "Se um pager tivesse uma câmera, eu teria tirado uma selfie com ele. Eu acho que eu tenho uma selfie de quando eu era criança, numa câmera", disse Paris.

Na época, a herdeira também publicou alguns livros e foi garota-propaganda de marcas diversas - desde roupas para cachorros até uma vinícola alemã. Outro negócio de sucesso de Paris é o setor de perfumaria: neste ano, ela vai lançar seu 23º perfume desde 2004, o que dá um lucro médio de US$ 2 bilhões, de acordo com o Women's Wear Daily.