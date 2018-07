Parentes de Edson Celulari raspam a cabeça em solidariedade ao ator

Fã site reuniu as publicações dos sobrinhos e do filho do ator. Foto: Reprodução/Instagram

Edson Celulari vem recebendo bastante apoio na luta contra um linfoma não-Hodgkin. Além das mensagens de carinho dos fãs, os homens de sua família decidiram apoiá-lo e rasparam suas cabeças, assim como fez o ator.

Além do filho, Enzo, que já havia demonstrando apoio ao pai, os sobrinhos Ciro, Vitor e Tiago publicaram fotos no Instagram com o novo visual careca e iniciaram a campanha intitulada de #TodosPorCelulari.

“Essa luta é nossa. A vitória é sua. A glória é de Deus! Deus tem o poder de curar e Deus vai curar. Deus levou sobre si naquela cruz todas as dores, doenças, enfermidades com ele e eu creio que o meu tio vai sair dessa”, escreveu Tiago na legenda da foto.

Ciro comentou na rede social: "Tio, estamos juntos nesta batalha! Você é forte e já está no caminho da vitória! Estamos rezando e mandando toda a energia positiva para você. Vamos vencer esta batalha juntos!".

O ator Pedro Garcia Netto também é sobrinho de Celulari, mas não raspou o cabelo por conta do contrato atual com o SBT, já que ele está no ar com a novela Cúmplices de um Resgate.