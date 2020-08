‘Parem de assustar crianças usando meu nome’, pede Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima falou sobre vídeo que mostra crianças assustadas com ele Foto: Instagram/@gusttavolima

O cantor Gusttavo Lima falou sobre um vídeo que viralizou nas redes sociais em que crianças aparecem assustadas e chorando após ouvir o nome do artista. Ele brincou com a situação na terça-feira, 18, mas pediu que as pessoas não tentem assustar os pequenos.

“Ô gente, pelo amor de Deus... Para de assustar as crianças usando meu nome, vou te falar viu!”, comentou o cantor em uma publicação no Twitter ao lado de um emoji de riso. Ele aproveitou para publicar uma foto em que aparece abraçado com uma criança.

Gusttavo também fez uma observação sobre os video, que rendeu outras versões semelhantes: “vocês ficam assustando, mudando a entonação de voz”. “Na minha época morria medo do tal do chupa cabra, hoje virei refém do meu próprio medo”, brincou Gusttavo.

O gente pelo amor de Deus... Para de assustar as crianças usando meu nome, ei vou te falar viu!!! — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 19, 2020

Na minha época morria medo do tal do CHUPA CABRA, hoje virei refém do meu próprio medo kkkkk — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 19, 2020

As crianças gostam de mim gente Ceis ficam assustando, mudando a entonação de voz !! Ohhh vou te falar hahah pic.twitter.com/QePvbHzDCI — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) August 19, 2020

O primeiro vídeo que mostra as crianças assustadas com Gusttavo Lima foi publicado no Twitter no dia 17 de agosto, e já possui mais de um milhão de visualizações no Twitter. Uma das publicações, com quase 100 mil curtidas, comentou que o cantor virou um “novo personagem do folclore brasileiro”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais