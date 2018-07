'Parece um velho tarado', diz Patrícia Abravanel para Silvio Santos

As brincadeiras entre Silvio Santos e a filha Patricia Abravanel são frequente no programa do dono do SBT. Durante o jogo dos pontinhos, Silvio já chegou a 'ameaçar' demitir a filha. "Se Patricia perder pra Xuxa [no Ibope] nesta segunda-feira você assume o Máquina da Fama", disse o apresentador à Helen Ganzarolli. Ele ainda fez questão de comparar à performance de Patricia à das outras filhas, que também fazem participações em programas do canal. "A Rebeca e a Silvinha são melhores que você", afirmou

Foto: Reproduções de cena do 'Programa Silvio Santos' / SBT