‘Parece que a gente vai enlouquecer’, diz Thais Fersoza sobre rotina

Thais Fersoza aproveitou O Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio para falar da importância de pedir ajudar Foto: Reprodução Instagram/ @tatafersoza

A atriz Thais Fersoza fez um desabafo sobre as dificuldades em conciliar diferentes áreas da sua vida, como o trabalho e a família na última quinta-feira, 10. Aproveitando o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, que ocorreu na mesma data, ela afirmou que é importante saber lidar com as dificuldades e pedir ajuda quando necessário.

“Tem dias que parece que a gente vai enlouquecer né? Que não vai dar conta, a gente se sente sobrecarregada, tudo tão intenso! E tem dias que nos sentimos a Mulher Maravilha”, comentou Thais na legenda de uma publicação que mostra a atriz junto com o marido, o cantor Michel Teló, e os dois filhos do casal, Teodoro e Melinda.

Thais citou a necessidade de arranjar tempo para “filhos, marido, casa, trabalho, malhar” e o desafio de conciliar as tarefas e, ao mesmo tempo, cuidar de si, destacando que é importante “perceber os sinais do seu corpo e pedir ajuda! Sempre!”.

“Hoje [10 de setembro] é dia mundial da valorização à vida! E eu valorizo muito também, além da minha, a desses três amores que estão aí na foto [...] Sejam gratos! Deem valor! Se amem!”, aconselhou a atriz.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais