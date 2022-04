Parceiros em 'Sua Cara', Pabllo Vittar e Diplo curtem show de Anitta no Coachella

Pabllo Vittar aparece ao lado de Diplo curtindo show de Anitta no Coachella. Foto: Instagram/@pabllovittar

Na última sexta-feira, 15, Anitta estreou no Coachella e realizou um show que deixou todos impressionados. Na plateia, artistas de diversos locais - principalmente do Brasil - curtiram a apresentação da carioca.

Pabllo Vittar, que sobe ao palco do festival neste sábado, 16, assistiu à apresentação da amiga e registrou o momento em seu perfil no Instagram.

Ao lado do DJ Diplo, a cantora drag queen apareceu dançando e cantando o single Sua Cara, feet dela com Anitta e o DJ.

"Jogando com o Diplo no show da Anitta", escreveu Pabllo na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores dela adoraram o registro e distribuíram elogios. "Joga na minha cara", escreveu Pocah. "Os donos do maior hit de todos os tempos", comentou uma internauta.

"Amizade de milhões", declarou uma seguidora. "Encontro de bilhões", disse outra. Pabllo Vittar se apresenta no Coachella neste sábado, 16, a partir de 00h25 (horário de Brasília) e é possível acompanhar pelo canal oficial do festival.