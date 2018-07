'Paradinha' ganha filtro no Snapchat e até Kylie Jenner usa

Perez Hilton também fez um vídeo com o filtro de 'Paradinha' Foto: Trecho do clipe 'Paradinha'/YouTube

A carreira internacional de Anitta parece ser mais real que nunca. A música Paradinha ganhou filtro no Snapchat e o recurso funciona não só no Brasil, mas no mundo todo. Diversas personalidades estão usando, entre elas, Kylie Jenner.

kylie jenner usando o filtro de paradinha eu nasci pra ver isso pic.twitter.com/uBxasWHyJE — vic?? (@mjzquad) 7 de julho de 2017