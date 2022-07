Parada do Orgulho LGBT+ de Osasco volta a ser realizada depois de 11 anos

Parada LGBT+ volta às ruas Foto: Pixabay

Depois de 11 anos Osasco receberá a quinta Parada do Orgulho LGBT+ que ocorrerá em 31 de julho no centro da cidade. O evento, que tem várias atrações confirmadas, terá como madrinha a jogadora de vôlei Tiffany Abreu, que atua pelo Osasco Voleibol Clube.

A concentração da Parada Oz será no calçadão, em frente à estação da CPTM Osasco, a partir do meio dia e vai privilegiar artistas locais, com apresentação da bateria dos Coletivos Juntos e Slam Oz. O evento segue pela Rua da Estação por pouco mais de um quilômetro até chegar à Avenida Marechal Rondon, onde o trio elétrico oficial se transformará em palco.

Além de artistas, o evento receberá militantes de diversos coletivos e representantes de instituições sociais. Osasco, que tem o sexto maior PIB do Brasil, já teve quatro edições da Parada LGBT+, de 2008 a 2011. A última delas reuniu mais de 80 mil pessoas. O evento foi interrompido devido à falta de apoio da prefeitura.

Eventos pré-Parada

Quem não quiser esperar até o dia 31 de julho para curtir poderá comparecer nos eventos que acontecerão antes da Parada Oz. Na segunda, 25, o Jegue´s Bar (tradicional reduto cultural de Osasco) vai dedicar seu “Segundas-Intenções” ao público LGBT+ com som do DJ Brito, a partir das 20 horas. O local fica na Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 341, Centro, em frente à escola de Artes. A entrada é gratuita.

Na sexta, 29, a programação continua na Esquina Atiara. O reduto LGBT+ do Jardim Roberto vai preparar uma programação especial com música, arte e muita diversão. A entrada será revertida para a realização da Parada Oz. O Esquina Atiara fica na Rua Antônio Russo, 495, Jardim Roberto, Osasco. O evento ocorrerá a partir das 22 horas, com entrada a R$ 10.