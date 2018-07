Para terceiro filho, Kim Kardashian considera barriga de aluguel

Programa foi ao ar no último domingo, 2 de abril Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

Kim Kardashian nunca escondeu seu desejo e de Kanye West de aumentarem ainda mais a família, apesar das duas gestações de risco que ela teve com os filhos North, de três anos, e Saint, de um. No último episódio do reality show Keeping Up with the Kardashians, exibido no E!, ela revelou que considera a possibilidade de contratar uma barriga de aluguel para ter o terceiro filho, já que os médicos recomendam que ela não engravide novamente.

As duas gestações da empresária foram de risco - na primeira, do filho North, ela desenvolveu pré-eclâmpsia, uma doença marcada pelo aumento da pressão arterial, o que pode levar à morte da mãe e do bebê. Na segunda, Kim revelou sofrer de acretismo placentário, uma doença na qual a placenta invade a parede do útero. Uma terceira gravidez, avisaram os médicos, seria de risco extremo.

No último episódio de Keeping Up with the Kardashians, Kim se submete a uma cirurgia que poderia viabilizar a terceira gravidez. "Ter mais crianças será definitivamente complicado", diz a socialite. "Passei por tantas complicações a ponto de os médicos não acharem que é seguro para mim dar à luz novamente. Esta cirurgia é minha última chance. Quero que meus filhos tenham irmãos e preciso saber que fiz tudo o que podia para isso acontecer", afirma Kim no episódio.

Contudo, o procedimento dá errado e Kim tem complicações na bexiga, precisando fazer inclusive cateterismo. "Kanye e eu sempre falamos sobre ter mais filhos, mas depois do que ocorreu em Paris, a urgência ficou maior", diz a empresária.

Mais tarde no episódio, Kim fala sobre a cirurgia ao amigo, Jonathan Cheban. "Não posso mais ter filhos", diz. "Não vai ser bom para mim, eu desmoronei [depois da cirurgia]. Desisto", acrescenta a socialite.

Barriga de aluguel. Às irmãs, Kourtney e Khloé, Kim revela que considera, junto com Kanye, contratar uma barriga de aluguel. "Após tudo o que passei, a cirurgia não teve sucesso e não fez nada", diz Kim. "Kanye estava muito nervoso sobre a cirurgia, mas eu sei que ele gostaria de ter mais filhos. Sinto que a barriga de aluguel é a única opção para mim", revela.

Ela passa a demonstrar mais confiança no procedimento. "Kanye e eu avaliaremos nossas opções e veremos com o que ficamos confortáveis", diz Kim. "Eu estou definitivamente inclinada a tentar [a barriga de aluguel]", acrescenta. "Após falar com Kanye... Sempre soube que a barriga de aluguel era uma opção. Agora, é minha realidade".