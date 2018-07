Para melhorar autoestima, Katy Perry procura fotos dela bonita na internet

. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Nos últimos dias, Katy Perry estava postando fotos em seu Instagram que não mostravam seus momentos mais bonitos. Em 1º de abril, a cantora compartilhou uma imagem sua de 1999 e escreveu que seria a capa de seu quarto CD.

Na terça-feira, 4, postou um print de seu celular enquanto falava no Facetime e, ao mesmo tempo, fazia massagem facial.

WHEN UR ROLLIN CALLS WITH UR A&R BUT TRYING TO MASSAGE THE STRESS OUT YA JAW AT THE SAME TIME CAUSE EVERYTHING IS COMING TO A HEAD❗(scroll right for full trauma) Uma publicação compartilhada por KATY PERRY (@katyperry) em Abr 5, 2017 às 12:24 PDT

No entanto, parece que Katy queria dar melhorar sua autoestima nesta quarta-feira, 5: na rede social, a cantora compartilhou um novo print de seu telefone, dessa vez com uma pesquisa de 'Katy Perry gostosa' em um site de busca e uma foto sua de sutiã. "Estava me sentindo insegura por causa dos meus dois últimos posts, então...", escreveu.