Porchat pergunta se Silvio Santos é 'maluco' e ex-apresentadora responde: 'agora está pior'

Mariane Dombrova esteve no Programa do Porchat Foto: Instagram/@marianedombrova

Mariane Dombrova esteve no Programa do Porchat (Record TV) de quinta-feira, dia 2, e relembrou seus anos como apresentadora infantil no SBT, entre 1989 e 1991. Quando o apresentador perguntou se ela achava que Silvio Santos era maluco, Mariane foi categórica: “É sim". E ainda acrescentou que, com a velhice, "agora está um pouco pior”.

Junto com a também ex-apresentadora, Jackeline Petkovic, Mariane contou que o dono do SBT sempre gerenciou a emissora como se ela fosse um filho e prognosticou que Silvio “vai morrer ali, que é a paixão dele”. Falou também da forma arbitrária que o empresário lida com os funcionários. “Não interessa contrato: se ele quer, coloca, se não quer, tira. E muda de uma hora para outra. Tem que ter estômago e ser uma pessoa bem forte psicológicamente para aguentar.”

Assista ao trecho em que Mariane fala sobre a forma de Silvio Santos gerenciar e emissora.

Jackeline disse que Silvio mandava até em seu visual e Mariane contou que sua primeira demissão da emissora, em 1991, aconteceu logo depois de ela cortar o cabelo curto. “Gravei mais uma semana e, no dia do meu aniversário, veio um telegrama com minha demissão. Se o cabelo foi uma coincidência ou não, não sei”, lembra. Depois disso, ela fez shows em circo, passou por outras emissoras, teve experiência como professora e cantora e chegou até a voltar para o SBT em outros programas.

