Para comemorar a chegada da primavera, Klebber Toledo manda flores para Camila Queiroz

Camila Queiroz e Klebber Toledo. Foto: Reprodução/Gshow

Parece que esse casal ainda vai continuar roubando nossos corações por muito tempo: Klebber Toledo mandou flores para sua namorada, Camila Queiroz, para comemorar o primeiro dia da primavera.

Ela compartilhou uma foto do buquê recebido em seu perfil do Instagram: "Cheiro de primavera no ar!", escreveu a atriz na legenda. Recentemente, o ator falou no Gshow sobre o relacionamento com Camila: "O que mais me encanta na Camila é o caráter, ela é muito correta".