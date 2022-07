Par de Bruna Marquezine em 'Besouro Azul', Xolo Maridueña, expõe favoritismo pela atriz

Ator americano Xolo Maridueña é par romântico de Bruna Marquezine em 'Besouro Azul', da DC. Foto: Foto: Instagram/@xolo_mariduena

Chegaram ao fim as gravações de Besouro Azul, filme da DC, que terá Bruna Marquezine no elenco. Na trama, ela será par romântico do ator americano Xolo Maridueña, que usou o Instagram para elogiá-la.

Na rede social, na última terça-feira, 19, Xolo compartilhou uma imagem com Ángel Manuel Soto, diretor do filme, o agradecendo pela oportunidade e exaltando a parceria da equipe. "Obrigado a todo o elenco e equipe que tornaram isso possível. Estou tão orgulhoso do que todos realizaram e ainda mais orgulhoso de nos chamar de família", legendou.

Logo após a publicação, a atriz marcou presença nos comentários, deixando um coração azul. Apesar da sutileza, ela não passou despercebida do colega de cena, que fez questão de elogiá-la: "Minha Penny favorita", respondeu ele se referindo a personagem de Bruna.

Os fãs, inclusive, aproveitaram o comentário para reforçar o elogio para a atriz. Além disso, alguns demonstraram apoio ao casal na vida real, dizendo: "Casal top demais" e "Shippo! Como é? #BruXo #BruLo #XoBru".