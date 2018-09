Paolla Oliveira se manifesta sobre vazamento de fotos íntimas: 'Covardes e criminosos'

No final do ano passado, o vice-presidente da república Michel Temer teve uma carta vazada a empresas jornalísticas. A carta era direcionada à presidente Dilma Rousseff e tratava sobre o papel do vice no governo. Na última segunda-feira (11), Temer foi novamente vítima de um vazamento: um áudio destinado a membros do PMDB, em que falava sobre os planos para um possível futuro governo, foi divulgado na internet.

Foto: André Dusek/Estadão