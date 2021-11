Paolla Oliveira recebe declaração de amor de Diogo Nogueira em forma de canção

A atriz Paolla Oliveira e o sambista Diogo Nogueira Foto: Instagram/@diogonogueira_oficial

Paolla Oliveira recebeu uma declaração de amor do namorado, Diogo Nogueira, nas redes sociais. Ao publicar uma foto no Instagram, o sambista comentou a beleza da amada com um trecho da canção que fez para ela.

"Moça bonita, a mais bonita ela...", escreveu o artista.

A letra é um trecho da música Flor de Caña, lançada pelo sambista no último dia 22.

Na ocasião, Paolla Oliveira deu uma forcinha para o namorado e divulgou o single nas redes sociais. "Olha ela aí, gente! Agora sextou oficialmente e eu não paro de ouvir. Não são só palavras ritmadas, são atitudes e muito afeto. Obrigada pelo presente, Diogo”, declarou a atriz.

Recentemente, o casal decidiu adotar com cãozinho. "Mais novo morador da casa… Notem a plenitude do Bruttus Batuque. Enquanto a gente tenta sair bem na foto com ele", brincou Paolla.