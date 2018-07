Paolla Oliveira é eleita por revista a mulher mais sexy do ano

O mais recente trabalho de Paolla Oliveira na TV foi a interpretação da policial Jeiza Foto: Mauricio Fidalgo/ Globo/ Divulgação

Paolla Oliveira conquistou o apoio do público e da crítica pela interpretação da policial Jeiza, na novela global A Força do Querer, que terminou em 20 de outubro. Nesta quarta-feira, 1, a atriz, de 35 anos, também ganhou o título da VIP de mulher mais sexy do ano.

A revista a convidou para atuar como editora contribuinte nesta edição.

Em 2013, ela também liderou a lista de 100+ da publicação voltada ao público masculino.