Paola Carosella: 'Se os outros me acham ou não bonita, pouco importa'

Paola Carosella. Foto: Luciana Prezia/ESTADÃO

Paola Carosella é capa da revista Claudia deste mês e, na foto principal, posa de maiô. A chef e jurada do MasterChef publicou a capa em seu Instagram e fez um desabafo sobre autoaceitação, contando que já teve muita vergonha de seu corpo.

"Eu tenho 45, quase 46 anos, e por quase toda a minha vida tive vergonha de tirar a camiseta ou o vestido e de mostrar o meu corpo na praia. Eu, que andava sempre de roupas longas para cobrir minhas estrias e celulites e o meu bumbum gigante. Essa moça que tinha vergonha dos seus joelhos por serem gordinhos e meio tortos, a das coxas grandonas que se roçam uma com a outra ao andar, aquela moça de maiô verde que tem barriga e pernão grande. Essa ai sou eu", escreveu Paola na legenda.

Hoje, ela diz que não tem mais vergonha em mostrar o corpo e nem de suas estrias e celulites. "Porque esse corpo é a embalagem do que eu sou e do que realmente importa de mim. Porque essa pele é a pele que embrulha a mulher de quem me orgulho. Porque esses limites que a minha pele impõe, embrulham um universo que é muito maior do que a aparência", falou.

"Se os outros me acham ou não bonita, pouco importa. Eu aprendi a amar todo o que está dentro dos limites dessa minha pele. Eu sou hoje a minha melhor amiga. E isso sim que importa, e muito", concluiu.