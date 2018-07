Paola Carosella questiona Sergio Moro e é atacada por internautas

Paola Carosella recebeu críticas no Twitter Foto: Iara Morselli/Estadão

A chef Paola Carosella foi criticada por internautas após duvidar da imparcialidade do juiz federal Sergio Moro, responsável por decisões de primeira instância na Operação Lava Jato.

Em sua conta no Twitter, Paola respondeu uma publicação do jornal O Globo que destaca uma fala do magistrado. “Não se pode colocar apenas nos ombros da Justiça a responsabilidade de superar a corrupção”, disse o juiz.

“Ou punir apenas um único lado. Isso também atrapalha um pouco na luta pelo fim da corrupção, né não?”, rebateu a jurada do MasterChef.

ou punir apenas um único lado, isso tbm atrapalha um pouco na luta pelo fim da corrupção, ne não ? — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 27 de agosto de 2017

A chef ainda respondeu a uma série de seguidores que discordaram da sua opinião:

E quem está defendendo apenas um lado ? Eu ? Ou vc ? Por q eu não — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 27 de agosto de 2017

Seu negócio é cozinhar e não falar de política, vc só fala asneira ! — Richard (@dilellospfc) 27 de agosto de 2017

Ricardinho - Ricardão . Não seja obtuso. https://t.co/5GflhC9CTd — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 27 de agosto de 2017

Tô vendo punição de nenhum lado, condenado fazendo campanha pelo nordeste e o outro voltando pro cargo — Jr. (@thejuniorcosta) 27 de agosto de 2017

E tem q punir só um único lado mesmo! Esse lado é o da corrupção, esse sim tem q ser punido — nanau (@N______N__nanau) 27 de agosto de 2017

Aha - temos no comando um governo exemplar e impoluto. Com certeza . https://t.co/sEncEfwxUF — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 27 de agosto de 2017