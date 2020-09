Paola Carosella mostra filha cumprindo lista de tarefas para poder assistir Felipe Neto

Paola Carosella posta vídeo de filha fã de Felipe Neto Foto: Reprodução Twitter/ @PaolaCarosella

Paola Carosella encantou seus seguidores na quarta-feira, 2, no Twitter ao compartilhar um momento fofo da sua filha Francesca, de oito anos, que é fã do Felipe Neto.

Na publicação da jurada do Masterchef, a menina enumera para a mãe todas as tarefas domésticas que ela fez com o intuito de poder assistir o seu youtuber favorito. “Eu gosto quando parece que eu estou no controle”, escreveu na legenda, com a hashtag “só que não”, marcando o perfil do influenciador.

"Eu já dei comida para os cachorros, já fechei os cachorros, vou tomar banho, escovar os dentes e botar o Rubens", lista a filha de Paola. "Quem é o Rubens?", questiona a chef de cozinha. "Meu aparelho. Posso...estou liberada pra assistir um vídeo do Felipe Neto? Hein?", pergunta Francesca.

Eu gosto qdo parece q eu tou no controle #sqn ⁦@felipeneto⁩ pic.twitter.com/gEwf022Dfh — Paola Carosella ⚡️+ @winniebueno (@PaolaCarosella) September 2, 2020

O registro já possui mais de 1,9 milhões de visualizações na rede social, com diversos comentários elogiando a educação e o estilo da menina, que foi filmada usando uma camiseta do cantor David Bowie.

Depois da repercussão, o influenciador Felipe Neto também se divertiu com a publicação e respondeu o vídeo da sua fã dizendo: “Ai meu Deus quanto amor”.

Ai meu Deus quanto amor ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/HHYesnwmnV — Felipe Neto (@felipeneto) September 3, 2020

Francesca nasceu em 2011 e é filha de Paola com um arquiteto argentino com quem a chef namorou por dois anos.

Em entrevista à Jout Jout em 2018, Carosella contou que seu parto foi muito difícil, por ter sido uma cesárea sem anestesia. “Quando ela saiu me deram muita [anestesia] e eu apaguei. Então passei as primeiras seis horas de vida da minha filha apagada”, contou.

