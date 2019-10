Paola Carosella critica escolha da Victoria’s Secret por 1ª ‘modelo plus size’: ‘Irresponsabilidade’

Para muitas internautas, incluindo Paola Carosella (à direita), Alie Tate-Cutler (à esquerda) não corresponde a uma modelo 'plus size' e endossa um padrão de beleza que prejudica a autoestima de mulheres realmente acima do peso. Foto: Instagram / @ali tate-cutler | Tiago Queiroz/ Estadão

A Victoria's Secret contratou sua primeira modelo considerada pela marca como plus size para uma campanha: a jovem Ali Tate-Cutler. No entanto, a escolha está longe do que realmente é uma mulher acima do peso na vida real, segundo Paola Carosella.

A jurada do MasterChef criticou a iniciativa da empresa de moda na quarta-feira, 9, pelo Twitter. "Esta mulher linda, natural, que evidentemente se alimenta de comida e que tem um corpão cheio de curvas é a modelo plus size da Victoria's Secret. Que irresponsabilidade falar que um corpo assim é plus size. Que pressão estão colocando sobre as mulheres e meninas? Sinistro", escreveu.

Diversas usuárias da rede social, incluindo as autodenominadas gordas, concordaram com a opinião de Paola. "Fui comprar um vestido 'plus size' e fiquei meio constrangida. Ele não era nada proporcional para um quadril largo", criticou.

"Eu como plus size vejo essas coisas e acho graça. O que chateia é que reflete nos manequins das lojas. Super difícil de achar roupas", escreveu outra. "Seja gorda, contanto que seja magra", ironizou uma jovem.

Veja a publicação da chefe de cozinha:

esta mulher linda, natural, q evidentemente se alimenta de comida e que tem um corpão cheio de curvas é a modelo PLUS SIZE da #victoriasecret. Que irresponsabilidade falar que um corpo assim é plus size! Que pressão estão colocando sobre as mulheres e meninas!? sinistro !!! pic.twitter.com/UhzqRy2drF — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) October 9, 2019

Confira as fotos de Ali Tate-Cutler: