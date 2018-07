Paola Carosella causa polêmica ao falar de machismo

Foto:

Atualizado em 01/12, às 15h10

A chef Paola Carosella causou polêmica nesta quarta-feira, 30, ao comentar em seu Twitter as observações do candidato Marcelo, do MasterChef Profissionais, que foram consideradas machistas por muitos telespectadores.

Durante o episódio, Marcelo afirmou que preferiria disputar a final com Dário, e não com Dayse, por ele ser um candidato "mais forte".

Além disso, Deise observou diversas vezes que seus colegas não a deixavam realizar nenhuma tarefa em uma das provas em grupo do programa. Em determinado momento, Ivo chegou a dizer: "então pega uma vassoura e vá varrer o chão".

Em reação às observações dos internautas, Paola questionou se um 'blah machista na TV' era mais importante do que o machismo 'cruel e enraizado e aceito e que mata em silêncio ali onde ninguém olha':

O verdadeiro problema é um blah machista meio tonto na tv ou esse cruel enraizado e aceito que mata em silencio ali onde ninguém olha? — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) November 30, 2016

Ela ainda postou algumas críticas que sofreu e se referiu ao momento como aquele em que 'morre o ídolo':

Titulares: Paola Carosella apoia abertamente o machismo na tv. e aqueles que a amavam profundamente passaram a se questionar tto amor. — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) November 30, 2016

finalmente descobrimos que a @PaolaCarosella não era tudo o que achávamos, ela não é perfeita, ela não é maravilhosa e ela pensa diferente. — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) November 30, 2016

o maravilhoso momento aonde morre o ídolo. — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) November 30, 2016

Ela ainda respondeu a algumas críticas de seguidores: