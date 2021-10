Paola Carosella anuncia separação de Jason Lowe após 8 anos de casamento

Jason Lowe e Paola Carolsella em vídeo no canal do Youtube da chefe de cozinha Foto: Instagram/ @paolacarosella

Paola Carosella anunciou nesta terça-feira, 19, o fim do casamento com Jason Lowe. A chefe de cozinha tinha um relacionamento com o fotógrafo irlandês desde 2013.

Ela anunciou a separação no Instagram. Na legenda do post, a ex-Master Chef agradeceu aos fãs que sempre a apoiaram e, por isso, decidiu compartilhar a informação.

"Sinto que preciso contar a vocês que meu relacionamento com o Jason chegou ao fim, não estamos mais juntos. Os motivos e os porquês serão sempre nossos, mas vocês torceram por nós, se emocionaram conosco, deram-nos apoio e tanto amor, que sinto que vocês fazem parte desta história também", escreveu.

"Em poucas semanas farei 49 anos, 7X7. Para quem acredita em setênios e sua força como eu, é um momento único e mágico. Estou bem, rodeada de amor, tenho os melhores amigos e parceiros que possa ter sonhado ter, uma família linda, milhares de projetos incríveis em andamento e a sensação de ter feito tudo o que eu podia ter feito, como sempre fiz", disse.

"O programa no YouTube Nossa Cozinha continua e será sempre nossa cozinha porque é minha e de todos vocês. Mais um motivo para agradecer todo o amor que recebemos por lá todo dia. Amor então, que tem de sobra e que transborda. Obrigada", concluiu.