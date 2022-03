'Pantera Negra 2': Angela Bassett diz que sequência vai superar primeiro longa

Angela Basset e Chadwick Boseman em cena do filme 'Pantera Negra', do diretor Ryan Coogler. Sequência do longa está prevista para estrear em novembro deste ano. Foto: Marvel Studios

A atriz Angela Bassett, que interpreta a rainha de Wakanda, Ramonda, no mega sucesso Pantera Negra, da Marvel, afirmou que a sequência do longa, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, vai superar o primeiro filme.

A declaração foi dada no programa The Ellen Show, onde a atriz aproveitou para elogiar o ator Chadwick Boseman, que interpretou o Pantera Negra no primeiro filme. Boseman morreu em agosto de 2020, aos 43 anos, vítima de um câncer de cólon que enfrentava desde 2016.

"Vai ser incrível [a sequência de Pantera Negra]. Vai superar o primeiro. Posso dizer isso?", comentou Angela no programa. Sobre Boseman, a ela disse que o ator "era um exemplo, um líder, um talento incrível" e que tinha "um grande coração e grande intelecto".