Paloma Duarte se declara para Bruno Ferrari: 'Meu marido é um tesão'

Paloma Duarte e o seu marido, Bruno Ferrari Foto: Instagram/@palomaduarteoficial

Paloma Duarte compartilhou nesta quarta-feira, 25, alguns registros ao lado do seu marido, Bruno Ferrari. Ela resolveu se declarar para ele, mas com poucas palavras.

"Juro. Bom dia", iniciou a legenda. "Gostoso. Vou morder. Socorro. Meu marido é um tesão. Me larga. Me pega. Febre. Te amo", escreveu na sequência usando hashtags.

Eles começaram a namorar em 2011 e se casaram no ano seguinte. A atriz possui três filhos, sendo um do casamento atual com Bruno, o Antônio, que nasceu em 2016.