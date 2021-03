Palmirinha toma segunda dose da vacina contra covid-19: 'Muito importante'

Palmirinha recebeu a segunda dose da coronavac nesta segunda-feira, 15 Foto: Instagram/ @vovopalmirinha

Palmirinha Onofre, 89, recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira, 15, no Centro de Referência em Homeopatia, Medicinas Tradicionais e Práticas Integrativas em Saúde (CRHMTPIS), em São Paulo.

Segundo publicação no seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora e culinarista tomou a CoronaVac. Em vídeo, ela aparece em um carro recebendo a imunização e convocando mais pessoas para se vacinar.

"Senhorinhas igual Palmirinha, vem tomar a segunda dose, hein? Estou aqui com as menininhas bonitinhas [enfermeiras] e elas tratam a gente com o maior carinho", disse ela.

Na legenda da publicação, Palmirinha escreveu: "Oi amiguinhos, hoje eu vim tomar a segunda dose da vacina coronavac. Não deixem de tomar, é muito importante. Essa equipe é fantástica!".

Nos comentários, diversos fãs comemoraram o momento. "Se cuida, amiguinha", escreveu uma seguidora. "Você é maravilhosa, vovó", elogiou outra. "Muito bem! Precisamos de bons exemplos", comentou um internauta.

Palimirinha recebeu a primeira dose faz exatamente um mês. Na época ela reforçou o pedido para as pessoas se vacinarem, apontando a imunização como uma ajuda no combate ao coronavírus. "Essa é a única chance que nós temos".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais