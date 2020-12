Palmirinha, de 89 anos, recebe alta após sete dias na UTI do Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Palmirinha apresentou melhora em seu estado de saúde e foi transferida da UTI em que estava desde o dia 2 de dezembro Foto: Maria Clara Diniz/FOX Life

Palmirinha Onofre, de 89 anos, recebeu alta médica neste sábado, 12, após ficar internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. A apresentadora chegou a ficar sete dias na UTI para tratar de um distúrbio metabólico, desde o dia 2 de dezembro.

O boletim divulgado é assinado pelo diretor clínico do hospital, Marcelo Oliveira Santos, e pelo diretor-executivo, Antonio da Silva Bastos Neto, e não dá detalhes sobre o estado de saúde de Palmirinha.

"O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, informa que a paciente Palmira Nery Silva Onofre, a Palmirinha, teve alta hospitalar na tarde de hoje, 12 de dezembro", diz o comunicado enviado ao Estadão.

Quando passou mal no início do mês, a apresentadora realizou uma série de exames que mostraram que ela estava com baixa quantidade de sódio no sangue, e a internação foi feita de forma preventiva para realizar a reposição.

Em outubro, Palmirinha havia sido internada para tratar de uma infecção uriária.