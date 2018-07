Pais levam faixa divertida à formatura da filha: 'Não era o que queríamos, mas formou'

Maysa se formou em jornalismo, mas seus pais fizeram uma brincadeira na colação. Foto: Cedida por Maysa Ferreira

A jovem Maysa Ferreira, de Palmas (TO), se graduou em jornalismo e sua colação de grau ocorreu no último sábado, 19, onde contou com o carinho de amigos, familiares e... uma 'homenagem' bastante divertida dos pais, que levaram uma faixa com os dizeres "não era o que nós queríamos, mas formou".

Ela publicou a foto da faixa em seu Facebook e se surpreendeu com a repercussão. Ao E+, Maysa contou que já esperava uma faixa bem-humorada dos pais, mas não sabia qual seria a frase. "Eu soube desde o ano passado, quando eles levaram a faixa 'não fez mais que sua obrigação' para minha irmã que se formou em nutrição. Eles me avisaram na época que eu teria faixa também", disse.

Mas ela conta que a brincadeira tem um "fundinho de verdade", já que os pais queriam que ela tivesse cursado direito. "Disseram que o curso não tinha nada a ver comigo, que eu tenho o perfil da área jurídica. Mas eu sei que eles me apoiam e hoje reconhecem a profissão que escolhi, se orgulham sim da filha jornalista", contou Maysa, que cursou jornalismo na Universidade Federal do Tocantins.

Formada, Maysa conta que está orgulhosa da escolha e que não se imagina fazendo outra coisa. "O sonho é jornalismo de moda, quero fazer uma especialização na área. Mas, enquanto isso, quero ir trabalhando no jornalismo, em redação ou assessoria, na oportunidade que surgir", comenta.