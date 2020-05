Pais de Cameron Boyce agradecem fãs no dia do aniversário do filho

Cameron Boyce ficou conhecido por papéis em filmes da Disney, como 'Descendentes', e pelo programa de televisão 'Jessie' Foto: Nina Prommer / EPA / EFE

Libby Boyce e Victor Boyce, pais do ator Cameron Boyce, agradeceram o apoio dos fãs do filho em um vídeo publicado na quinta-feira, 28, dia em que ele completaria 21 anos. Cameron morreu no dia 6 de julho de 2019 após uma crise de epilepsia, e seus pais criaram uma fundação que financia diversos trabalhos sociais.

No dia 27, um dia antes do aniversário, Libby publicou um vídeo agradecendo pelas doações que a Fundação Cameron Boyce recebeu com a proximidade do aniversário do filho: “estou lendo todos os comentários na página, todos os comentários com as doações e eu estou realmente impressionada por todos os comentários incríveis e por tantas pessoas que amavam o Cameron”.

A Fundação Cameron Boyce atualmente financia pesquisas sobre epilepsia e também campanhas para diminuir crimes por armas de fogo e garantir o fornecimento de água para a população. Com uma campanha devido ao aniversário de Cameron a organização arrecadou 45 mil dólares (mais de R$ 240 mil na cotação atual) em doações em quatro dias.

No dia do aniversário de Cameron seus pais publicaram um vídeo em que agradeceram novamente os fãs e lançaram uma nova campanha em parceria com Dove Cameron, atriz e amiga do ator, com a venda de camisetas estampadas com uma tatuagem que ela fez em homenagem ao amigo. O valor das vendas será destinado à organização e também para ajudar os afetados pela pandemia do novo coronavírus.

“Nós ficamos completamente dominados com todo o amor que todos vocês mostraram para nós no aniversário do Cameron. Nós sentimos muita falta dele, e agradecemos o apoio de vocês”, disse Victor, pai do ator.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais