Pai do ator Marcio Garcia morre em decorrência da covid-19

O pai do ator Marcio Garcia morreu por complicações da covid-19 na noite desta sexta-feira, 18. Carlos Alberto Machado Tavares, de 77 anos, estava entubado em leito de UTI no hospital da Unimed em Juiz de Fora, Minas Gerais. Garcia compartilhou a notícia com seus seguidores no Instagram.

O pai do apresentador Marcio Garcia morreu por complicações causadas pelo novo coronavírus Foto: Instagram / @oficialmarciogarcia

“Às vezes, não entendemos os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas Ele é misericordioso, sábio e sempre age da maneira certa. Descanse em paz meu pai. Gratidão a cada um de vocês”, escreveu na rede social.

“Ele sempre foi exemplo para todos nós. Sempre com uma palavra amiga, responsável. O melhor conselheiro que eu já tive”, disse, emocionado, no vídeo.

O ator tinha falado sobre a internação do pai no Instagram no mês passado e havia pedido orações para os seguidores. No mesmo vídeo, ele admitiu que não acreditava na gravidade da doença. "Acho que muita gente passa por isso até ter um caso muito próximo como estou tendo agora com o meu pai", alertou.