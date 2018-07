Pai de Xuxa está internado no Rio de Janeiro 

. Foto: Reprodução/ Rede Globo

Luiz Floriano Meneghel, de 85 anos, está internado no Rio de Janeiro. De acordo com o colunista Leo Dias, do 'O Dia', o pai de Xuxa está no CTI do Hospital Samaritano da Barra, na Zona Oeste da cidade.

Leia também: Xuxa e Luciano Huck lamentam a morte de Russo

A assessoria da apresentadora afirmou que ele tem uma osteoporose grave e foi internado no último sábado por complicações da doença. O pai de Xuxa está sob os cuidados do médico João Pantoja.