Pai de Paulo Gustavo convoca oração para filho na Páscoa

O ator Paulo Gustavo, que está internado por causa da covid-19, e o pai Julio Marcos Foto: Instagram/@juliomarcos8106

Julio Marcos, pai de Paulo Gustavo, usou as redes sociais neste sábado, 3, para pedir orações ao filho, que está internado por causa do novo coronavírus. A proposta é que os amigos, familiares e fãs façam preces, às 18h, neste domingo de Páscoa.

Após apresentar piora no quadro clínico na sexta-feira, 2, o ator foi submetido ao tratamento de terapia por Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), procedimento usado em casos graves de comprometimento respiratório que se assemelha a um pulmão artificial.

A equipe médica afirmou que optou pelo início da terapia coadjuvante com ECMO com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar.

"Nesse momento em que todo o planeta está tão triste, precisamos alavancar e elevar nossa fé! Nesse domingo de Páscoa, abençoado, vamos unir nossa fé, com muita força e energia, às 18 horas, um horário muito forte num dia muito especial! Cada um com sua fé, religião, crença, mas principalmente, muita energia!", escreveu na legenda da foto em que aparece ao lado do filho.

Paulo Gustavo foi internado por causa da covid-19 no dia 13 de março. O ator foi intubado dez dias depois.