Pai de Paul Walker diz que ainda vê o rosto e ouve a voz do filho

O pai do ator Paul Walker, morto em 2013, e que também se chama Paul Walker, contou que ouve vozes e vê o rosto de seu filho com frequência em entrevista ao Good Morning America nesta quinta-feira, 8.

"Eu vejo a cara do Paul o tempo todo. Eu tenho esse... seja lá como você chame, e essa voz diz: 'É bom ver você, pai'. 'Não tenha medo. É o seu filho, Paul'. Louco, mas eu penso nisso, e me faz sentir bem", disse.

Paul, que ficou marcado por sua participação nos filmes Velozes e Furiosos, morreu em dezembro de 2013, em decorrência de um acidente de carro. Um documentário sobre sua vida, chamado I Am Paul Walker, deve ser lançado no próximo dia 11 de agosto.

