Pai de Meghan Markle tem medo de não ver sua filha novamente

Meghan Markle Foto: Dominic Lipinski / Pool via Reuters

Thomas Markle não falou com sua filha Meghan Markle desde seu casamento com o príncipe Harry e teme que ela não vá contatá-lo novamente, reportou o jornal The Sun nesta segunda-feira, 13.

"Eu não espero vê-la ou ouví-la e isso é ok", atribuiu o tabloide britânico como sua fala.

A ex-atriz americana, Meghan, 37, agora duquesa de Sussex, casou com Harry, neto da rainha Elizabeth e sexto na linha de sucessão ao trono, em uma cerimônia esplendorosa no Castelo de Windsor em maio.

Porém, a imediata preparação para o casamento foi sobreposta por seu pai, ex-diretor de seriados nos Estados Unidos, cuja ausência foi sabida com antecedência, após passar por uma cirurgia no coração.

Também veio à tona que ele havia montado fotos com um fotógrafo paparazzi, o que contribuiu para o furor ao seu redor nas proximidades com o casamento.

Em entrevista a outro tabloide britânico, The Mail, no domingo, 12, Markle, que vive no México, disse que desligou o telefone na cara de Harry, 33, após o príncipe tê-lo repreendido por conta das imagens encenadas.

Ele contou ao The Sun que desde que vem falando com a mídia após o casamento para dar sua versão, não tem ouvido mais nada de sua filha, e acredita que tem sido "bloqueado para sempre" pela realeza britânica.

"Não tenho uma forma de contatá-la. O número de telefone que liguei não funciona mais. O contato com a família real nunca responde de volta e não há um endereço para o qual eu possa escrever", disse Markle em vídeo no site do The Sun.

Ele disse que sente falta de sua filha e queria fazer parte de sua vida.

"Eu gostaria que meu relacionamento com Meghan fosse como de pai e filha, como sempre foi", disse. "Eu queria colocar nossas diferenças para trás e ficar juntos. Sinto muito a sua falta. Se tenho uma mensagem para Harry é, supere isso, eu sou seu novo sogro."

O palácio de Kensington disse que não possui comentários sobre as entrevistas.