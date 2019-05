Pai de Meghan Markle fala sobre nascimento do neto: 'Estou orgulhoso'

Thomas Markle, pai de Meghan Markle, durante entrevista para o programa 'Good Morning Britain', em junho de 2018. Foto: Good Morning Britain/ITV handout via Reuters

A família de Meghan Markle causou algumas polêmicas desde que a então atriz oficializou seu relacionamento com o príncipe Harry. O pai dela, por exemplo, Thomas Markle, ganhou o noticiário após planejar fotos falsas para melhorar sua imagem diante da mídia.

O episódio teria estremecido a relação entre ambos e, sete meses após o casamento, Thomas procurou a rainha Elizabeth II para tentar se reconciliar com a filha.

Agora, depois de um tempo sem se manifestar, o pai da duquesa de Sussex falou sobre o nascimento do neto.

"Estou muito feliz em saber que mãe e filho estão bem. Estou orgulhoso que o meu novo neto nasceu na família real britânica e tenho certeza de que ele crescerá para servir a coroa e o povo da Bretanha com graça, dignidade e honra", disse Thomas, de 74 anos, em comunicado publicado pelo jornal Mirror.

"Deus abençoe a criança e eu desejo a ele saúde e felicidade, e meus parabéns a minha adorável filha duquesa Meghan e ao príncipe Harry, e Deus salve a rainha", completou ele.

No comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham sobre o nascimento do filho de Meghan Markle e do príncipe Harry, havia menção apenas à mãe da atriz, que estava com ela na casa do casal.

Embora o menino, que ainda não teve o nome divulgado, tenha nascido em uma família da realeza, ele não terá título de príncipe. Por estar longe na linha de sucessão ao trono, mais especificamente na sétima posição, ele deve ter o título de conde de Dumbarton.

