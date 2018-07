Pai de Meghan Markle diz que filha está 'aterrorizada' com a pressão da vida real

O pai de Meghan, Thomas Markle, afirma acreditar que a filha está tendo dificuldades para se adaptar à família real. Foto: Chris Jackson/PA via AP

A família de Meghan Markle não parece estar disposta a deixar a nova Duquesa de Sussex viver seu conto de fadas em paz. Desta vez foi o pai de Meghan, Thomas Markle, quem deu entrevista e criou polêmica ao dizer que acredita que a filha esteja "aterrorizada" com a pressão da vida dentro da família real.

Falando ao jornal britânico The Sun, Markle disse temer que a filha esteja tendo dificuldades na transição de atriz à duquesa. "Eu acho que ela está aterrorizada", contou.

"Eu vejo em seus olhos, eu vejo em sua face e vejo em seu sorriso. Eu vi o sorriso dela por anos. Eu conheço o sorriso dela. Eu não gosto do que eu estou vendo agora", desabafou o pai de Meghan. "Este não é nem um sorriso falso, é um sorriso de dor", afirmou ao jornal.

Meghan Markle, príncipe Harry e rainha Elizabeth II durante o evento Queen's Young Leaders Foto: John Stillwell/Pool via Reuters

Markle, de 73 anos, não compareceu ao casamento da filha com o príncipe Harry, em maio, após ter um ataque cardíaco e passar por uma cirurgia dias antes da cerimônia. Na época, ele estava sob grande estresse, já que havia sido revelado que ele e a meia-irmã de Meghan, Samantha, haviam combinado com um fotógrafo de fazer fotos positivas dele e vazá-las na imprensa. "Eu não fiz isso por dinheiro, fiz isso para mudar minha imagem. Foi um erro", disse, após o ocorrido.

Meghan esteve com sua cunhada, Kate Middleton, nos jogos de Wimbledon neste sábado, 14. Foto: REUTERS/Andrew Couldridge/Pool

O americano, que hoje vive no México, também falou sobre a família real. "Há um preço muito grande a se pagar para estar casado com essa família", disse ele, que ainda criticou os costumes e tradições da realeza britânica, chamando-os de "ultrapassados".

"Podem ter sido alguns dias ruins. Não sei. Me preocupa muito. Eu acho que ela está sob muita pressão", declarou.

