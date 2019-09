Pai de Juliana Paiva morre vítima de enfarte, aos 64 anos

A atriz Juliana Paiva e o pai Gilmar dos Santos. Foto: Instagram/@juulianapaiva

O pai de Juliana Paiva sobreu um enfarte nesta segunda-feira, 9, e não sobreviveu. A atriz estará na próxima novela das sete da TV Globo, Salve-se Quem Puder.

Gilmar dos Santos tinha 64 anos e passou mal ainda em casa, na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro, de acordo com informações do colunista Leo Dias.

Gilmar era casado com Maria Cristina Paiva, de 61 anos, e Juliana é a única filha do casal.

No Dia dos Pais, Juliana fez uma declaração de amor a Gilmar. “Obrigada por tanto amor, meu melhor amigo”, escreveu na legenda da foto em que aparece com o pai. A atriz tem mais de oito milhões de seguidores no Instagram.

