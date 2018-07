Pai de Channing Tatum descobriu na TV que o filho já foi stripper

O passado de Channing Tatum como stripper foi revelado apenas em 2009, mas o ator afirma que não tem vergonha de sua trajetória Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Não é segredo que Channing Tatum, conhecido principalmente por seus papeis em Magic Mike e Ela Dança, Eu Danço, não é apenas ator, mas também dançarino. E a habilidade do ator na dança não surgiu de repente; ele não esconde que, durante algum tempo, trabalhou com stripper.

Mas nem sempre foi assim. Essa fase do ator foi revelada em 2009, quando um antigo empregador vendeu um vídeo de uma apresentação de Tatum à revista Us Weekly. Ele insistiu em diversas entrevistas que não tinha a menor vergonha de seu passado.

Apesar do furor com a revelação, Tatum conta que seu pai só ficou sabendo da história no ano seguinte, quando o ator esteve no programa The Ellen Show e fez uma pequena performance.

A revelação foi feita na quarta-feira, 1º, quando Tatum entrevistou Ellen DeGeneres como apresentador convidado do programa Jimmy Kimmel Live. Ao falar sobre sua dificuldade em conduzir a entrevista, o ator deixou a conversa nas mãos de Ellen, que mostrou um vídeo do programa de 2010. Tatum revelou que seu pai não lidou nada bem com a novidade.

"Mas olha o que aconteceu com a sua carreira: é otima. Você é um dançarino, você está fazendo filmes em que atua e faz papéis sérios e de peso. Você é um ator maravilhoso", reagiu a apresentadora.

Confira a entrevista (em inglês):