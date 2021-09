Pai de Britney Spears é retirado da tutela da filha

Jamie Spears foi removido da tutela judicial com a qual controlava a vida de sua filha há 13 anos, decidiu nesta quarta-feira um tribunal de Los Angeles. Foto: EFE/ Paul Buck ARCHIVO

O pai de Britney Spears, Jamie Spears, foi retirado da tutela judicial com a qual controlava a vida de sua filha há 13 anos, decidiu nesta quarta-feira, 29, um tribunal de Los Angeles.

O controverso acordo, que a princesa do pop considerava 'abusivo', foi decretado em 2008, após a cantora atacar a um paparazzi em um posto de gasolina, e entregava a Jamie Spears o controle financeiro e pessoal de Britney.

Mas, no último dia 22, o advogado de Britney Spears apresentou uma petição a uma juíza pedindo que ela acabasse com a tutela de seu pai na audiência desta quarta, 29, para que a cantora possa se casar com um acordo pré-nupcial - Britney anunciou recentemente seu noivado com seu namorado Sam Asghari.

Britney Spears pede para fazer acordo pré-nupcial com Sam Asghari, com quem vai se casar Foto: Kevin WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Spears e Asghari se conheceram em 2016, quando co-estrelaram o videoclipe de seu single Slumber Party.

Spears tem dois filhos com seu ex-marido, o rapper Kevin Federline, e teve um breve casamento em Las Vegas com seu amigo de infância Jason Alexander, que foi anulado após apenas 55 horas.

A estrela ganhou fama na adolescência com sucessos como Baby One More Time, mas em 2008, após sofrer um colapso nervoso em público, a Justiça ordenou que ela fosse colocada sob tutela, exercida até hoje por seu pai.

Com informações da AFP