Pai de Anitta é internado novamente após testar positivo para covid-19

Mauro Machado, o pai da Anitta, está internado novamente. Ele contraiu covid-19 cerca de três semanas depois de passar por uma cirurgia no pulmão. Foto: Steve Marcus/Reuters e Instagram/@painitto

Mauro Machado, o pai da cantora Anitta, foi internado novamente após contrair covid-19. A informação foi divulgada por ele em uma publicação nos Stories do Instagram feita na noite desta terça-feira, 21.

No início do mês, o 'Painitto' já havia passado alguns dias no hospital após sofrer um AVC e descobrir que tinha um câncer no pulmão. Ele precisou passar por uma cirurgia, que teve sucesso em realizar a remissão total da doença.

"De volta ao hospital. Depois de estar 80% bem e recuperado, a covid resolveu me visitar. Mais não sei quantos dias internado. Isolado. Para quem operou o pulmão, esse vírus é um perigo", escreveu Mauro em seu comunicado.

O pai de Anitta também disse que "ainda bem" que tem a Dra. Ludhmila Abrahão Hajjar, professora de cardiologia da Universidade de São Paulo (USP) e profissional que foi responsável pela retirada do câncer.

Mauro Machado publicou nos seus Stories que contraiu covid-19 e avisou que está internado novamente. Foto: Instagram/@anitta

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais