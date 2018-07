Página de Hillary Clinton na Wikipedia é redirecionada para conteúdo sobre livro de Hitler

Hillary Clinton foi vítima de alteração em página na Wikipedia. Foto: Doug Mills/The New York Times

Uma página que fala sobre os livros de Hillary Clinton na Wikipedia foi 'trolada' na última segunda-feira, 22. De acordo com o histórico de edições, a página era redirecionada para um conteúdo sobre Main Kampf, livro de Adolf Hitler em que ele dissemina seus ideias antissemitas.

O erro ficou no ar por cerca de 16 horas, até que alguém notou e consertou. Quando alguém edita uma página na Wikipedia, o endereço de IP é registrado e tornado público. De acordo com o IP informado, o editor do post era de algum lugar próximo a Mount Laurel, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A Wikipedia, que é moderada por editores voluntários ao redor do mundo, ainda não se pronunciou sobre o caso.