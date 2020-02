Padre Reginaldo Manzotti é hospitalizado sem previsão de alta

Padre Reginaldo Manzotti. Foto: Iara Morselli / Estadão

O padre Reginaldo Manzotti está internado desde a última terça-feira, 25, em um hospital na cidade de Curitiba, no Paraná, segundo comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa nesta quinta-feira, 27.

"O sacerdote estava em Palmas (Tocantins) para participar de um evento de evangelização e no seu retorno a Curitiba se sentiu indisposto e foi encaminhado ao hospital", informa a nota.

Na sequência, prossegue: "O mesmo apresenta melhora clínica e segue fazendo exames complementares. Ainda não há previsão de alta".

O padre Reginaldo Manzotti também aproveitou para deixar um recado e pedir que seus seguidores rezem por ele.

"Sei da vossa imensa preocupação para comigo, sempre me acompanhando com orações e preces. Já estou recebendo o tratamento adequado e medicações e agora esperar que o quadro melhore. Conto com vossas orações", afirmou.

Confira abaixo a nota sobre o estado de saúde do padre Reginaldo Manzotti.