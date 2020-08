Padre Fábio de Melo faz tatuagem de abelha em homenagem à sua mãe

Padre Fábio de Melo e sua tatuagem de abelha Foto: Iara Morselli / Estadão | Instagram / @fernandoshimizu

O padre Fábio de Melo usou o Instagram para mostrar fotos da tatuagem que fez em sua mão, uma abelha de cerca de 2 cm.

"Dei a ela o nome de Ana, o mesmo de minha mãe. Tudo começou com uma abelha que ficava pousando em mim durante as lives das missas dominicais", explicou, sobre a origem do desenho.

Em seguida, continuou: "Será meu sinal. De um tempo difícil, mas também bonito. De reclusão, de vida interior, de buscas e realizações silenciosas. O poeta tem razão: 'abelha fazendo mel vale o tempo que não voou'".

Personalidades como Marcos Mion, Eliana, Grazi Massafera e Maisa Silva postaram comentários elogiando a tatuagem.

Confira abaixo fotos da abelha tatuada pelo padre Fábio de Melo: