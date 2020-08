Padre Fábio de Melo faz reflexão sobre pausa na carreira musical

Padre Fábio de Melo Foto: Iara Morselli / Estadão

O padre Fábio de Melo usou seu Instagram para postar uma reflexão sobre a pausa que fez na carreira musical desde o ano passado. "Sou grato a Deus por tudo o que ela [música] me permitiu viver", escreveu na noite de quarta-feira, 5.

"A música me levou. A música me trouxe. Ela me roubou, mas também me devolveu. Hoje, distante da rotina que me envolveu durante 24 anos, posso dizer: sua pausa tem sido tão linda quanto as suas execuções", continuou.

Em julho de 2019, o padre Fábio de Melo anunciou que estava se "aposentando com o trabalho da música" após o fim de uma turnê que duraria até os meses seguintes.

Posteriormente, ele explicou: "Acho que nenhuma decisão é definitiva. Sempre é bom a gente ter o direito de escolher. A estrada se tornou pesada para mim - a música não, a estrada sim. Eu não tenho como fazer a música sem a estrada."