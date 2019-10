Padre Fábio de Melo fará 11 shows antes de parar com a carreira musical; confira

Padre Fábio de Melo Foto: Iara Morselli / Estadão

O padre Fábio de Melo anunciou recentemente que vai parar de fazer shows no fim de 2019, trabalho que chama de "evangelização pela música".

No entanto, para quem sentirá saudades do sacerdote nos palcos ou ainda não o assistiu pessoalmente, ele ainda fará onze apresentações em oito Estados brasileiros até o ano terminar, com a turnê do seu álbum O Amor Me Elegeu.

Em São Paulo, Fábio de Melo se apresentará na cidade de Ribeirão Preto em seis de dezembro, sexta-feira, às 21h, no Centro de Eventos Ribeirão Shopping. Os preços dos ingressos variam de R$ 150 a R$ 330 (veja aqui).

O religioso já vinha dando indícios de seus planos em parar com a carreira musical desde 10 de julho de 2019. Na ocasião, afirmou em seu programa, o Direção Espiritual: "Quero dizer que já estou me aposentando com o trabalho da música."

"Tudo indica que este será meu último ano fazendo este trabalho que eu faço de evangelização pela música. Tenho refletido muito, pedido muito a Deus que me ajude a decidir isso, mas estou muito certo de que o meu tempo com a música já deu", prosseguiu.

Na sequência, garantiu que não tem intenção de se afastar de sua religiosidade, e ainda cumprirá os shows marcados até o fim do ano: "Pretendo ficar em outras frentes de evangelização. Mas vamos trabalhar enquanto temos os compromissos marcados, né?"

Confira aqui a agenda completa de Fábio de Melo.

VEJA TAMBÉM: Por que Fábio de Melo é o padre mais pop da atualidade