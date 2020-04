Padre Fábio de Melo e Evaristo Costa marcam live para arrecadar doações; saiba mais

O padre Fábio de Melo e o apresentador e jornalista Evaristo Costa. Foto: Iara Morselli / Estadão/ Instagram/@evaristocosta

Só no Instagram, o padre Fábio de Melo tem quase 20 milhões de seguidores. Na mesma rede social, o jornalista Evaristo Costa tem mais de sete milhões. Os dois decidiram promover uma live na quarentena durante a pandemia do novo coronavírus para arrecadar doações.

O valor será revertido para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC) do Vale do Paraíba, em São Paulo.

A transmissão será realizada no dia 25 de abril, a partir das 18h, pelo Instagram.

Com a intitulada Live do Século, o padre Fábio de Melo e o apresentador da CNN Brasil Evaristo Costa esperam ajudar o GACC, que atende 500 crianças em todas as etapas do tratamento na luta contra o câncer infantil e é o único na região do Vale do Paraíba, litoral norte paulista e Serra da Mantiqueira habilitado pelo Ministério da Saúde como unidade de alta complexidade em oncologia pediátrica. "Cara a cara pela primeira vez. E por uma boa causa", escreveu Evaristo Costa no Instagram.

Quem quiser ajudar o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, basta acessar o site.

