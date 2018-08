Padre Fábio de Melo critica declarações de Neto sobre Marquezine

O padre Fábio de Melo Foto: Instagram / @pefabiodemelo

Após declarações feitas pelo apresentador Neto de que "mulher não tem que ficar junto, não ajuda em nada, só atrapalha" ao defender que Bruna Marquezine não acompanhe Neymar na Copa do Mundo, o padre Fábio de Melo decidiu opinar sobre a questão.

"Só recordando. Todas as batalhas que Lampião venceu, foi ao lado de Maria Bonita", escreveu em seu Twitter, relembrando figuras históricas da região nordeste do Brasil.

A citação, porém, não foi recebida da melhor forma por boa parte de seus seguidores, que criticaram a escolha dos cangaceiros como exemplo.

As declarações polêmicas de Neto foram dadas em entrevista ao TV Fama que foi ao ar na última quinta-feira, 24.

"Se sou treinador, acho que família, irmão, irmã, não tem que estar junto com o jogador. Mulher não tem que ficar junto, não ajuda em nada, só atrapalha. [...] Se a Bruna Marquezine chegar, imagina, vai ofuscar todas as outras, não precisa disso. São vinte dias de Copa do Mundo, não aguenta ficar um mês longe de casa?", declarou.

Confira a postagem de Fábio abaixo:

Só recordando. Todas as batalhas que Lampião venceu foi ao lado de Maria Bonita. https://t.co/abYOqd8vHr — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) 26 de maio de 2018

Oxie padre Lampião é cangaceiro, rsrs — Tairone Da Costa E Silva (@tairone_e) 27 de maio de 2018

Que exemplo imbecil, casal de bandidos e assassinos. Absurdo dar como exemplo um casal de bandidos. Daqui a pouco vai dizer que Bonie e Clyde são um exemplo de casal a ser seguido. Cala a boca padre. — Luciano Arcieri (@luarcieri72) 27 de maio de 2018

Em primeiro lugar, vc está citando Lampião como um exemplo em batalhas; Lampião foi um assassino, ladrão, genocida, decapitador, invasor de terras privadas e etc. A sua mulher, cúmplice integrante do grupo, fazia o mesmo; Bruna M não é jogadora, logo, seu exemplo ñ faz sentido. — Abreu Guerra (@alfa_abreu) 27 de maio de 2018

O sr. sabe que esses cangaceiros matavam pessoas gratuitamente ou mando dos coronéis fazendeiros da época, né? Chamar crimes de batalhas é uma ofensa às vítimas e suas famílias. — Olisomar Pires (@OlisomarPires) 27 de maio de 2018

Olha que eu te assisto sempre que posso no programa direção espiritual. Mais parece que você está perdendo a oportunidade de de ficar calado. Nem parece mais um padre. — Welington Marques (@FWMarques) 28 de maio de 2018