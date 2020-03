Padre Fábio de Melo comenta saída de Daniel do ‘BBB 20’ e recebe críticas na internet

Padre Fábio de Melo Foto: Iara Morselli / Estadão

O padre Fábio de Melo está bem atuante no Instagram para alertar a população sobre os riscos do novo coronavírus, publicando vídeos e textos relacionados à saúde.

No entanto, nesta terça-feira, 24, ele surpreendeu os seguidores do Twitter ao comentar a saída de Daniel do Big Brother Brasil 20.

“Vem, Daniel, vem enfrentar o corona aqui fora com a gente”, escreveu o religioso. Daniel saiu do BBB com mais de 80% dos votos do público.

Alguns seguidores do padre o apoiaram, mas outros fizeram críticas de fãs do agora ex-BBB. “Gente, pra que isso? Até o padre fazendo chacota da pessoa. Olha, sinceramente, viu...parece até que o Daniel é um monstro”, escreveu um internauta. “Que decepção, padre”, publicou outro.

Em quarentena, padre Fábio de Melo comenta saída de Daniel do 'BBB 20' no Twitter. Foto: Twitter/pefabiodemelo

Em agosto do ano passado, Fábio de Melo saiu do Twitter após discussão com internautas. Ele comentou a saída temporária de Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha, Isabella Nardoni, em 2008; entenda.

