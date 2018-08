Padre Fábio de Melo brinca com proibição de padres na Record TV e Xuxa responde

Padre Fábio de Melo. Foto: Instagram/@pefabiodemelo

No último domingo, 24, padre Fábio de Melo foi um dos convidados do Programa Eliana, do SBT. Antes de a atração ir ao ar, ele fez um vídeo bem-humorado anunciando sua participação, e brincou com o fato de a Record TV, emissora de Edir Macedo, não permitir padres em sua programação.

"Oi gente, sou Cleberson Carlos, sou assessor de comunicação do Fábio de Melo. Ele pediu para eu avisar vocês que ele vai estar no Programa Eliana, disse que é pra vocês assistirem ele. O programa onde é? Na Record? Ah, não, na Record não pode não, né? Eles não deixam não", disse o padre em vídeo publicado no Instagram.

Xuxa comentou em publicação de Padre Fábio de Melo. Foto: Instagram/@pefabiodemelo

O vídeo ganhou centenas de comentários, incluindo o de Eliana, que brincou: "Na Record não pode... ai padre, você é demais!". Outra pessoa que comentou foi Xuxa, que tem um programa na Record TV: "Na Record sou eu, padre. Sou eu, irmã gracinha!".

